Порошенко подписал указ об инаугурации Зеленского

Действующий украинский лидер Петр Порошенко подписал указ об инаугурации победившего в выборах на Украине Владимира Зеленского. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на соответствующий указ.

Как отмечается, Порошенко 16 мая подписал указ о создании специального комитета по обеспечению мероприятий, связанных с инаугурацией Зеленского.

В состав организационного комитета вошли 16 человек, в частности, МИД Украины Павел Климкин, мэр Киева Виталий Кличко, первый замруководителя аппарата Рады Петр Боднар и другие.

Теперь комитету предстоит за два дня утвердить план по организации и проведению мероприятий по вступлению Зеленского на пост президента Украины.

Ранее советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады.

Инаугурация Владимира Зеленского состоится 20 мая. Таким образом у Зеленского есть возможность распустить Раду до 27 мая.