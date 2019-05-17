Порошенко подписал указ об инаугурации Зеленского
Действующий украинский лидер Петр Порошенко подписал указ об инаугурации победившего в выборах на Украине Владимира Зеленского. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на соответствующий указ.
Как отмечается, Порошенко 16 мая подписал указ о создании специального комитета по обеспечению мероприятий, связанных с инаугурацией Зеленского.
В состав организационного комитета вошли 16 человек, в частности, МИД Украины Павел Климкин, мэр Киева Виталий Кличко, первый замруководителя аппарата Рады Петр Боднар и другие.
Теперь комитету предстоит за два дня утвердить план по организации и проведению мероприятий по вступлению Зеленского на пост президента Украины.
Ранее советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады.
Инаугурация Владимира Зеленского состоится 20 мая. Таким образом у Зеленского есть возможность распустить Раду до 27 мая.