ЦПКР опубликовал доклад о псковском губернаторе Ведерникове

Центр политической конъюнктуры выпустил новый доклад из серии «Губернаторы новой волны: политические портреты». На этот раз речь пошла о губернаторе Псковской области Михаиле Ведерникове.

В исследовании отмечается, что Ведерников прошел большой политический путь, работая как в общественных организациях, так и партийных структурах «Единой России».

В его активе также имеется большой опыт аппаратной работы в администрации президента и в аппарате полпредства по СКФО и СЗФО, где, отмечают эксперты, он проявил себя эффективным управленцем, способным сработаться с различными по опыту и стилю руководителями.

В Псковской области Ведерников смог консолидировать политические элиты в регионе и провести эффективную избирательную кампанию, характерной особенностью которой стала комбинация надпартийности, при недвусмысленной опоре на структуры «Единой России», что свидетельствовало об уверенности Ведерникова в партийном потенциале.

В плюс Ведерникову ЦПКР также записывает и запуск железнодорожного сообщения между Псковом и Санкт-Петербургом, что являлось давним пожеланием населения Псковской области.

С оппозицией губернатор Ведерников ведет дискуссию крайне предметно и сдержанно, в уважительном ключе.

Кроме того, Ведерников благодаря поддержке федерального центра смог войти в руководящие стурктуры Госсовета, став членом его президиума и возглавив подгруппу «Технологическое предпринимательство».

Активно подключился он и к реализации кадровых инициатив федерального центра, в первую очередь «Лидеров России» - в области запущен аналогичный региональный конкурс. Все это позволяет губернатору «выбивать» в федеральном центре средства для модернизации ЖКХ, строительства новых школ, входить в проект «Бережливой поликлиники».