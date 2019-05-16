«Красавчик»: Трамп обрушился с критикой на худшего мэра Нью-Йорка

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Американский президент Дональд Трамп раскритиковал мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

По словам главы государства, собирающийся выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны Билл Де Блазио станет «еще одним красавчиком» в рядах демократов. Трамп подчеркнул, что Де Блазио считается худшим мэром Нью-Йорка.

«Он посмешище, но, если вам нравятся высокие налоги и преступность, он ваш человек. Нью-Йорк ненавидит его!» — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что самые абсурдные приказы Трампа в Белом доме принято игнорировать.