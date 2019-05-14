В Венесуэле отреагировали на вторжение полиции США в посольство

В администрации вице-президента Венесуэлы заявили, что США нарушили международное право после того, как полицейские пытались войти в здание посольства страны в Вашингтоне, сообщает РИА «Новости».

Там заявили, что США нарушили международное права, войдя в здание посольства без разрешения властей Венесуэлы и лично президента Николаса Мадуро.

Ранее полиция США ворвалась в здание посольства Венесуэлы, где находятся сторонники президента Мадуро. Сотрудники полиции провели переговоры с активистами и покинуть здание.