Смоленский губернатор назвал скандал с «шизоидной дурой» провокацией

В сети разгорелся скандал после того, как губернатор Смоленской области Алексей Островский назвал «шизоидной дурой» жительницу, прокомментировавшую его пост в фейсбуке. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Отмечается, что в СМИ появилась информация, что Островский обозвал женщину за то, что она подняла вопрос о месте жительства и прописки губернатора. Через некоторое время его комментарий был удален. Однако скриншот его оскорбительного ответа успел попасть в сеть.

Островский заявил, что в настоящее время он разбирается в этой, по его словам, провокации.

«Я всегда максимально корректно, уважительно отношусь ко всем, кто обращается ко мне в социальных сетях... Я не мог написать то, что от моего имени было подано», — добавил Островский.