В самолет Меркель врезался автомобиль

В аэропорту Дортмунда в самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель врезался автомобиль. Об этом сообщает Bild.

Как отмечается, автомобиль без водителя протаранил правительственный борт. На момент инцидента самой Меркель в самолете не было, а находившиеся там три члена экипажа не получили никаких травм.

В результате столкновения самолет получил повреждения, к его ремонту уже приступили.

На настоящий момент расследуются причины, почему машина пришла в движение. Меркель же вернется в Берлин на вертолете.

Ранее сообщалось, что преемница Меркель отказалась от поста канцлера ФРГ.