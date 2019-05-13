Савченко вручила спикеру Рады Парубию наручники

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Депутат Верховной рады Надежда Савченко, а также глава объединения «За будущего президента Зеленского» Виталий Куприй попытались сорвать заседание Согласительного совета. Об этом сообщают «Украинские новости».

Как отмечается, они прервали председателя парламента Андрея Парубия, потребовав как можно скорейшего решения относительно даты инаугурации новоизбранного президента страны Владимира Зеленского.

Более того, депутаты пригрозили Парубию уголовной ответственностью и положили ему на стол наручники.

Выслушав их, Парубий сказал, что они могут быть свободны. Однако Савченко с Куприем остались на Согласительном совете, в то время как Парубий продолжил заседание.

Ранее Савченко потребовала в Раде срочно назначить дату инаугурации Зеленского.