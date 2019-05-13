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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский обнародовал «послание мира», в котором религиозные лидеры, представляющие православие, мусульманство, иудаизм, обращаются с «посланием мира» к жителям Крыма и Донбасса. Об этом сообщает УНИАН.

В видеообращении выступили несколько духовных лидеров, включая главу канонической Украинской православной церкви митрополита Онуфрия, главу Украинской греко-католической церкви Святослава Шевчука, а также лидера одной из неканонических церковных структур, раскольника Филарета Денисенко.

Митрополит Онуфрий призвал прекратить разговор друг с другом «с помощью пушек, орудий, автоматов». Он выразил надежду, что все стороны конфликтов на Украине сядут за стол переговоров, чтобы решить проблемы как цивилизованные люди.

До этого Зеленский провел встречи с лидерами различных конфессий, результатом которого и стал видеоролик-обращение.

«Спасибо всем, кто согласился. Мы с вами! Мы вместе! Мы – одна страна», — заявил Зеленский.

Ранее в Госдуме оценили планы Зеленского установить диалог с мусульманами Крыма.