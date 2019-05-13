Европа потребовала Зеленского вернуть огромные долги
Еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан на встрече глав МИД ЕС назвал главную задачу избранного президента Украины Владимира Зеленского на ближайшие годы, передаетТАСС.
По его словам, Украина должна выплатить «огромные госдолги».
«Главной задачей нового президента Украины в 2019-2020 годах станет выплата огромных госдолгов», — заявил Хан.
Отмечается, что сумма задолженности Украины превышает 30% годового бюджета.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в настоящее время страна «зажата долгами».