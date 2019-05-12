Слишком старыми назвал кандидатов в президенты США экс-глава Пентагона

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Бывший глава Пентагона Роберт Гейтс полагает, что кандидаты в президента США Дональд Трамп, Берни Санденрс и Джо Байден могут не справиться с работой в этой должности из-за своего возраста. Об этом он заявил в интервью CBS.

По его словам, всем троим может не хватить «энергии, необходимой для того, чтобы быть президентом». В настоящее время Сандерсу 77 лет, а Байдену — 76, Трампу — 72 года.

«Я не уверен, что у вас в этом возрасте сохранится та интеллектуальная острота, которой вы могли обладать в свои 60 лет», — сказал Гейтс.

Экс-глава Пентагона добавил, что его испугала бы мысль о том, чтобы в их возрасте взять на себя ответственность за страну.

Ранее Гейтс заявил о неспособности США противостоять Китаю.