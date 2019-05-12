Медведчук готов к выборам в Раду

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Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что партия готова к выборам в Верховную раду. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы можем участвовать в них как в июле, так и в октябре», — сказал Медведчук.

По словам политика, ему «абсолютно все равно», когда будут выборы в Раду.

Он также добавил, что его партия уже готова к выборам.

Ранее сообщалось, что Медведчук оценил возможность создания коалиции с партией избранного президента Украины Владимира Зеленского.