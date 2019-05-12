Медведчук готов к выборам в Раду
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что партия готова к выборам в Верховную раду. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы можем участвовать в них как в июле, так и в октябре», — сказал Медведчук.
По словам политика, ему «абсолютно все равно», когда будут выборы в Раду.
Он также добавил, что его партия уже готова к выборам.
Ранее сообщалось, что Медведчук оценил возможность создания коалиции с партией избранного президента Украины Владимира Зеленского.