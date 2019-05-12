«Батькивщина» призвала к инаугурации Зеленского 19 мая

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Партия «Батькивщина» выступает за скорейшую инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделал заместитель председателя депутатской фракции Сергей Соболев, сообщает УНН.

По его словам, чем скорее Зеленский приступит к своим обязанностям, тем стабильнее будет ситуация в стране.

«Мы поддерживаем ту дату, которая будет скорее, 19, значит будет 19», — отметил Соболев.

В Верховной раде уже было зарегистрировано пять постановлений о проведении инаугурации. Среди предложенных дат --19, 20 мая и 1 июня.

Ранее сообщалось, что инаугурацию Зеленского предложили провести на стадионе.

Зеленский настаивает на проведении инаугурации 19 мая.

Если мероприятие состоится в этот день, у него будет возможность распустить Раду.

30 апреля ЦИК Украины объявил официальные итоги второго тура выборов президента. Зеленский, по данным ЦИК, получил 73,22% голосов избирателей. Дейтсвующий президент Петр Порошенко — 24,45% голосов избирателей.