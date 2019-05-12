«Батькивщина» призвала к инаугурации Зеленского 19 мая
Партия «Батькивщина» выступает за скорейшую инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделал заместитель председателя депутатской фракции Сергей Соболев, сообщает УНН.
По его словам, чем скорее Зеленский приступит к своим обязанностям, тем стабильнее будет ситуация в стране.
«Мы поддерживаем ту дату, которая будет скорее, 19, значит будет 19», — отметил Соболев.
В Верховной раде уже было зарегистрировано пять постановлений о проведении инаугурации. Среди предложенных дат --19, 20 мая и 1 июня.
Ранее сообщалось, что инаугурацию Зеленского предложили провести на стадионе.
Зеленский настаивает на проведении инаугурации 19 мая.
Если мероприятие состоится в этот день, у него будет возможность распустить Раду.
30 апреля ЦИК Украины объявил официальные итоги второго тура выборов президента. Зеленский, по данным ЦИК, получил 73,22% голосов избирателей. Дейтсвующий президент Петр Порошенко — 24,45% голосов избирателей.