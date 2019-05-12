Помпео рассказал, какую цель США преследуют в Иране
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что целью Вашингтона в Иране является не война. Об этом сообщает CNBC.
Как отмечается, американская сторона направляет свои усилия на то, чтобы изменить поведение властей страны.
«Мы не просчитаемся: наша цель — не война, наша цель — изменение поведения иранского руководства», — отметил Помпео.
Он выразил надежду, что народ Ирана получит то, что он хочет, и то, что он заслуживает.
Ранее сообщалось, что Помпео рассказал об ответе США на действия Ирана.