Помпео рассказал, какую цель США преследуют в Иране

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что целью Вашингтона в Иране является не война. Об этом сообщает CNBC.

Как отмечается, американская сторона направляет свои усилия на то, чтобы изменить поведение властей страны.

«Мы не просчитаемся: наша цель — не война, наша цель — изменение поведения иранского руководства», — отметил Помпео.

Он выразил надежду, что народ Ирана получит то, что он хочет, и то, что он заслуживает.

Ранее сообщалось, что Помпео рассказал об ответе США на действия Ирана.