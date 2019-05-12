В Литве начались президентские выборы

В Литве стартовали президентские выборы. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, в стране открылись около двух тысяч избирательных участков.

Уточняется, что на пост президента претендуют девять человек. Нынешний глава государства Даля Грибаускайте находится на посту второй срок, поэтому она не может претендовать на третий.

Для победы одному из кандидатов необходимо собрать более 50% голосов. В противном случае, через две недели состоится второй тур.

Ранее сообщалось о президентских выборах в Финляндии.