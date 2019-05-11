Порошенко подписал протокол допроса по Майдану спустя 2,5 года

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Начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что президент страны Петр Порошенко подписал протокол допроса по делам о преступлениях против участников Евромайдана зимой 2014 года. Об этом сообщает агентство «Украинские новости».

Подчеркивается, что Порошенко отказывался подписывать протокол допроса на протяжении 2,5 лет — с ноября 2016 года.

«Да, подписал. Вчера», — сказал Горбатюк.

Он добавил, что вчера, 10 мая, состоялся дополнительный допрос Порошенко по делам Майдана. По его словам, следственные действия проводились в администрации президента Украины.

Ранее Порошенко рассказал о своем допросе Генпрокуратурой Украины.