Туск подсчитал вероятность отмены Brexit

<img src="//img.gazeta.ru/files3/45/10574045/2017-03-09T202937Z_846445627_RC17F3C39BC0_RTRMADP_3_EU-SUMMIT-APPOINTMENTS-pic905-895x505-67691.jpg">

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что вероятность отмены Brexit все еще существует. Свое мнение он высказал в интервью испанской газете «La Vanguardia».

По его словам, вероятность того, что Великобритания не выйдет из состава ЕС, составляет 20-30%. Глава Евросовета подчеркнул, что это не так мало.

«С каждым месяцем становится яснее, что выход Великобритании из ЕС будет отличаться от того, что представляли промоутеры Brexit. Я не вижу никаких причин сдаваться», — отметил Туск.

Он добавил, что в вопросе о Brexit спешить некуда.

Ранее Times узнала, сколько Тереза Мэй продержится на посту премьера Великобритании.