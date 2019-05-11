Джулиани грозят допросом в конгрессе из-за поездки в Киев в интересах Трампа

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Конгрессмен-демократ Эрик Суолуэлл заявил, что возможная поездка адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани в Киев является «предательством демократии». Об этом сообщает MediaITE.

«Республиканцы в конгрессе дают зеленый свет для того, чтобы этот тип поведения продолжался», — сказал Суолуэлл.

По его словам, Джулиани следует вызвать на допрос из-за этой поездки.

Он также добавил, что юрист хочет подтолкнуть власти к продолжению расследований, которые помогут Трампу на выборах 2020 года.

Ранее сообщалось, что в сенате раскритиковали давление Джулиани на Киев в интересах Трампа.