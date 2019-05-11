Фигурирующий в уголовном деле экс-юрист ФБР оправдался за «российское дело»

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Бывший главный юрисконсульт ФБР Джеймс Бейкер, который находится под уголовным расследованием за утечку информации, прокомментировал дело о «вмешательстве России» в американские выборы. Об этом сообщает Law&Crime.

«Мне надоели люди, которые сомневаются в расследовании дела о «вмешательстве России», — сказал Бейкер.

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По его словам, расследование «российского дела» было начато по законным причинам.

Ранее бывший глава ФБР Джеймс Коми назвал испортивших репутацию «российского дела».