Фигурирующий в уголовном деле экс-юрист ФБР оправдался за «российское дело»
Бывший главный юрисконсульт ФБР Джеймс Бейкер, который находится под уголовным расследованием за утечку информации, прокомментировал дело о «вмешательстве России» в американские выборы. Об этом сообщает Law&Crime.
«Мне надоели люди, которые сомневаются в расследовании дела о «вмешательстве России», — сказал Бейкер.
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По его словам, расследование «российского дела» было начато по законным причинам.
Ранее бывший глава ФБР Джеймс Коми назвал испортивших репутацию «российского дела».