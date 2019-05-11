США отказали в визах нескольким членам делегации из РФ
Глава делегации, директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что нескольким российским представителям было отказано в выдаче виз США. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, данные представители должны были участвовать в работе Третьего подготовительного комитета конференции 2020 участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке.
Он также добавил, что подобная ситуация является «абсолютно недопустимой».
Ермаков подчеркнул, что США «грубейшим образом» нарушают свои обязательства.
Ранее сообщалось, что Россия согласилась изучить предложения США по договору взамен ДРСМД.