США отказали в визах нескольким членам делегации из РФ

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Глава делегации, директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что нескольким российским представителям было отказано в выдаче виз США. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данные представители должны были участвовать в работе Третьего подготовительного комитета конференции 2020 участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке.

Он также добавил, что подобная ситуация является «абсолютно недопустимой».

Ермаков подчеркнул, что США «грубейшим образом» нарушают свои обязательства.

Ранее сообщалось, что Россия согласилась изучить предложения США по договору взамен ДРСМД.