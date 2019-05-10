Порошенко рассказал о своем допросе в ГПУ
Действующий президент Украины Петр Порошенко рассказал в твиттере о своем допросе в украинской Генпрокуратуре (ГПУ).
До этого начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что следователи на Украине начали допрос Порошенко по делу о гибели людей в ходе Евромайдана в 2014 году.
Украинский лидер выразил надежду, что его ответы помогут в завершении следствия.
«Это дело чрезвычайно важно для украинского общества. Убежден, все виновные должны быть обязательно наказаны», — подчеркнул Порошенко.
Ранее Порошенко не явился на допрос в ГПУ. После этого в ведомстве заявили, что могут применить силовые методы для того, чтобы Порошенко явился на допрос.