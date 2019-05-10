Претензии Украины на Керченский пролив оценили в Крыму
Председатель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов назвал неуместными претензии Киева на на Керченский пролив, передает РИА «Новости».
По его словам, в запросе Украины в Международный трибунал по морскому праву Керченский пролив и прилегающее к Крымскому полуострову море названы украинскими.
«Это утверждение абсолютно неуместно», — сказал Молохов.
Он подчеркнул, что российский суверенитет над Крымом не может выступать предметом судебных разбирательств.
Ранее была названа дата вынесения решения по инциденту в Керченском проливе.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.