Претензии Украины на Керченский пролив оценили в Крыму

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Председатель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов назвал неуместными претензии Киева на на Керченский пролив, передает РИА «Новости».

По его словам, в запросе Украины в Международный трибунал по морскому праву Керченский пролив и прилегающее к Крымскому полуострову море названы украинскими.

«Это утверждение абсолютно неуместно», — сказал Молохов.

Он подчеркнул, что российский суверенитет над Крымом не может выступать предметом судебных разбирательств.

Ранее была названа дата вынесения решения по инциденту в Керченском проливе.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.