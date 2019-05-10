Начался допрос Порошенко

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Начальник управления специрасследований украинской генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что следователи на Украине начали допрос президента страны Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе Евромайдана в 2014 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинское телевидение.

По его словам, в настоящее время следователи могли уже завершить допрос.

Ранее Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру Украины в рамках расследования дела о гибели людей на Майдане.

После этого в ведомстве заявили, что могут применить силовые методы для того, чтобы Порошенко явился на допрос.