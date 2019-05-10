Начался допрос Порошенко
Начальник управления специрасследований украинской генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что следователи на Украине начали допрос президента страны Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе Евромайдана в 2014 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинское телевидение.
По его словам, в настоящее время следователи могли уже завершить допрос.
Ранее Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру Украины в рамках расследования дела о гибели людей на Майдане.
После этого в ведомстве заявили, что могут применить силовые методы для того, чтобы Порошенко явился на допрос.