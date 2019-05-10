Фото указа Зеленского о роспуске Рады появилось в сети
В сети появилась фотография указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады. Об этом сообщает ряд украинских СМИ, в том числе принадлежащее украинскому олигарху Игорю Коломойскому агентство УНИАН.
По имеющимся данным, опубликованный снимок изображает лишь проект указа, поскольку в окружении избранного президента Украины еще ведется дискуссия по вопросу о роспуске Рады.
Уточняется, что часть команды Зеленского настаивает на немедленном роспуске Рады после инаугурации избранного президента, другая выступает за отсрочку, чтобы успеть полноценно подготовить партию «Слуга народа».