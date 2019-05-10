Инаугурацию Зеленского потребовали перенести из-за «гнилого воскресенья»

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Депутат Верховной рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации новоизбранного украинского лидера Владимира Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья». Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, он хорошо знает астрономию и заверил, что 19 мая, которое приходится на первый день третьей недели месяца, является «гнилым воскресеньем».

Он отметил, что в этот день нельзя ничего начинать делать и желательно перенести инаугурацию на семь-десять дней, что никак не повлияет на работу президента страны.

Он также подчеркнул, что это не предрассудки. По его мнению, «солнечно-лунно-земные связи» оказывают значительное влияние на людей.

Ранее депутат Рады Виталий Куприй предложил в качестве даты инаугурации Зеленского 20 мая.

Причем сам Зеленский настаивает на 19 мая.