Инаугурацию Зеленского потребовали перенести из-за «гнилого воскресенья»
Депутат Верховной рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации новоизбранного украинского лидера Владимира Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья». Об этом сообщает «112 Украина».
По его словам, он хорошо знает астрономию и заверил, что 19 мая, которое приходится на первый день третьей недели месяца, является «гнилым воскресеньем».
Он отметил, что в этот день нельзя ничего начинать делать и желательно перенести инаугурацию на семь-десять дней, что никак не повлияет на работу президента страны.
Он также подчеркнул, что это не предрассудки. По его мнению, «солнечно-лунно-земные связи» оказывают значительное влияние на людей.
Ранее депутат Рады Виталий Куприй предложил в качестве даты инаугурации Зеленского 20 мая.
Причем сам Зеленский настаивает на 19 мая.