Коломойский рассказал о будущем Порошенко после ухода с поста президента
Украинский олигарх Игорь Коломойский перечислил должности, которые может занять действующий президент Украины Петр Порошенко после окончания срока его полномочий в должности главы государства. Об этом сообщают украинские СМИ.
По словам бизнесмена, Порошенко может стать депутатом Рады, а затем претендовать на должность главы МИД или посла Украины в Соединенных Штатах.
«Петр Алексеевич в этом раскладе может претендовать только на [должность] министра иностранных дел или послом в Америке», — заявил Коломойский.
Ранее Коломойский назвал украинский закон о языке раскалывающим общество.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.
Победителем второго тура выборов, который прошел 21 марта, стал Владимир Зеленский, набрав 73,22% голосов.