Коломойский рассказал о будущем Порошенко после ухода с поста президента

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Украинский олигарх Игорь Коломойский перечислил должности, которые может занять действующий президент Украины Петр Порошенко после окончания срока его полномочий в должности главы государства. Об этом сообщают украинские СМИ.

По словам бизнесмена, Порошенко может стать депутатом Рады, а затем претендовать на должность главы МИД или посла Украины в Соединенных Штатах.

«Петр Алексеевич в этом раскладе может претендовать только на [должность] министра иностранных дел или послом в Америке», — заявил Коломойский.

Ранее Коломойский назвал украинский закон о языке раскалывающим общество.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.

Победителем второго тура выборов, который прошел 21 марта, стал Владимир Зеленский, набрав 73,22% голосов.