Порошенко попросил Меркель ужесточить санкции против России

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Действующий президент Украины Петр Порошенко призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель усилить санкции против России. Об этом сообщает «112 Украина».

Как отмечается, лидеры двух стран провели телефонный разговор.

В материале уточняется, что беседа велась в контексте инцидента с задержанными украинскими моряками. Также Меркель и Порошенко обсудили кризис на Донбассе.

«Петр Порошенко призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против Москвы на так называемые паспортные указы», — говорится в заявлении пресс-службы украинского президента.

Ранее сообщалось, что Захарова дала совет «захлебнувшемуся от возмущения» Порошенко после подписания об упрощенном порядке выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР.