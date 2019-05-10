Порошенко попросил Меркель ужесточить санкции против России
Действующий президент Украины Петр Порошенко призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель усилить санкции против России. Об этом сообщает «112 Украина».
Как отмечается, лидеры двух стран провели телефонный разговор.
В материале уточняется, что беседа велась в контексте инцидента с задержанными украинскими моряками. Также Меркель и Порошенко обсудили кризис на Донбассе.
«Петр Порошенко призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против Москвы на так называемые паспортные указы», — говорится в заявлении пресс-службы украинского президента.
Ранее сообщалось, что Захарова дала совет «захлебнувшемуся от возмущения» Порошенко после подписания об упрощенном порядке выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР.