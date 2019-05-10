Бывший глава ФБР назвал испортивших репутацию «российского дела»

Бывший глава ФБР Джеймс Коми заявил в эфире CNN, что поведение агентов Питера Стрзока и Лизы Пейдж нанесло ущерб имиджу ведомства и «российскому делу».

По его словам, у ФБР строгая дисциплина, поведение Стрзока и Пейдж не совсем вписывается в эти рамки.

Коми признал, что их поведение «повредило» репутации ФБР и запятнало «российское расследование», которое они вели.

В частности, специалисты получили доступ к переписке агентов ФБР Стрзока и Пейдж. На вопрос Пейдж «Правда ведь, что Трамп не будет президентом?» Стрзок отвечает: «Мы его остановим». Впоследствии оба были уволены из ФБР.

Ранее Трамп назвал худшего в истории директора ФБР.