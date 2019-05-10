Трамп пригрозил Джону Керри тюрьмой за переговоры с Ираном
Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего госсекретаря Джона Керри в нарушении закона из-за переговоров с Тегераном, сообщает CBS News.
По его мнению, Керри советовал иранскому правительству не вести переговоры с администрацией Трампа.
Президент обвинил Керри в нарушении закона Логана, который запрещает гражданам США осуществлять дипломатию от имени американского правительства.
«И, честно говоря, его следует привлечь к ответственности за это, но мой народ не хочет ничего делать», — заявил Трамп.
Обвинение вызвано тем, что отношения между правительствами Вашингтона и Тегерана стали еще более напряженными в последние недели. Белый дом пригрозил ввести новые санкции и отправил авианосец на Ближний Восток.
Ранее американский госсекретарь Майкл Помпео призвал западные страны присоединиться к санкционным ограничениям США в отношении Ирана.