Эстония требует от России вернуть «захваченные земли»

Глава МВД Эстонии Март Хельме выступил с требованием к России вернуть «захваченные земли», передает издание Eesti.

По мнению министра, Россия не вернула Эстонии 5,2% территории.

«Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос», — заявил Хельме.

При этом он признал, что Эстония готова ждать и не планирует воевать с Россией.

Ранее минюст Эстонии потребовал от России компенсацию за «советскую оккупацию».