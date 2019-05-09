Эстония требует от России вернуть «захваченные земли»
Глава МВД Эстонии Март Хельме выступил с требованием к России вернуть «захваченные земли», передает издание Eesti.
По мнению министра, Россия не вернула Эстонии 5,2% территории.
«Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос», — заявил Хельме.
При этом он признал, что Эстония готова ждать и не планирует воевать с Россией.
Ранее минюст Эстонии потребовал от России компенсацию за «советскую оккупацию».