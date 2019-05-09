Советник Зеленского рассказал о судьбе Авакова

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Дмитрий Разумков, который является советником избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что нынешний глава МВД Арсен Аваков останется на своей должности до следующих парламентских выборов в стране, которые должны состояться 27 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По словам советника, при существующей коалиции в парламенте Зеленский не сможет оказывать влияние на состав кабмина. Он заметил, что Аваков «подан по квоте фракции «Народного Фронта», которая является одной из ключевых фракции в коалиции.

«…я думаю, что до парламентских выборов и до создания другой коалиции Аваков будет выполнять свои функции», — сказал Разумков.

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что избранному президенту страны Владимиру Зеленскому не следует увольнять министра внутренних дел Арсена Авакова.