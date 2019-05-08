Захарова поймала МИД Украины на незнании даты окончания Второй мировой
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.
«Ну, что могу сказать. Доигрался, сведомый режим, переписывая историю. Потерялся во вселенной», — прокомментировала Захарова пост МИД Украины.
Она напомнила украинским коллегам, что датой окончания Второй мировой войны считается 2 сентября и прикрепила к своему посту ссылку на англоязычную статью в Википедии.
Ранее Захарова пожелала НАТО в день 70-летнего юбилея поменьше нервничать.