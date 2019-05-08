Будет ли война США с Ираном, рассказали в Белом доме
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс ответила на вопрос, движутся ли США к войне с Ираном, передает РИА «Новости».
Она ответила, что «надеется», что войны не будет.
«Надеюсь, что нет, но президент по-прежнему твердо будет заявлять нашу позицию. Я не думаю, что кто-то хочет войны с кем-то», — сказала Сандерс.
В свою очередь спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук пояснила, что США не хотят войны с Ираном или смены «режима».
«Мы постоянно говорим, что мы хотим изменения поведения режима», — заявил Хук.
Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом попросил объяснить решение Ирана о сокращении обязательств по ядерной сделке.