Будет ли война США с Ираном, рассказали в Белом доме

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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс ответила на вопрос, движутся ли США к войне с Ираном, передает РИА «Новости».

Она ответила, что «надеется», что войны не будет.

«Надеюсь, что нет, но президент по-прежнему твердо будет заявлять нашу позицию. Я не думаю, что кто-то хочет войны с кем-то», — сказала Сандерс.

В свою очередь спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук пояснила, что США не хотят войны с Ираном или смены «режима».

«Мы постоянно говорим, что мы хотим изменения поведения режима», — заявил Хук.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом попросил объяснить решение Ирана о сокращении обязательств по ядерной сделке.