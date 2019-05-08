Покойник выиграл местные выборы в США

Умерший в марте 71-летний Филипп Вельтман в выходные победил на выборах мэра в небольшом городе Мэйпирл (штат Техас), сообщил местный телеканал NBC DFW.

Вельтман скончался из-за осложнений своей болезни, он страдал от лейкемии. Мужчина завоевал 68 из 110 голосов, его оппонент Джон Уэйн Пруитт набрал 42 голоса. Население города, по данным за 2017 год, составляет около тысячи человек.

Мужчина переехал в город в 1990 году. Около 12 лет работал педагогом, позже сменил деятельность.

Как отмечает телеканал, для городского совета это беспрецедентный случай, теперь власти обратятся к руководству штата Техас.