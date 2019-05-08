«Государство в смартфоне»: Зеленский назвал свою цель
Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его главной целью является минимизация контактов жителей страны с чиновниками, сообщает «Главред».
Зеленский пояснил, что его команда будет добиваться полной победы над коррупцией. Для этого, отметил избранный президент, следует минимизировать контакты жителей страны с чиновниками.
«Наша цель — это государство в смартфоне», — заключил Зеленский.
Данное заявление Зеленский сделал во время встречи с канадским министром иностранных дел Христей Фриланд.
Ранее Зеленский также называл свои политические приоритеты.