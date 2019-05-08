Демократы пригрозили оставить без зарплат администрацию Трампа

Демократы из комитета по надзору палаты представителей конгресса США пригрозили удержать зарплаты членам администрации президента США Дональда Трампа, которые задерживают процесс дачи показаний по двум ведущимся расследованиям. Соответствующее заявление опубликовано на сайте комитета.

Речь идет о сотрудниках министерства внутренних дел и министерства торговли. В заявлении демократы посетовали, что данные ведомства, вероятно, «не признают, что конгресс является независимой и равноправной ветвью власти».

Председатель комитета по надзору Элайджа Каммингс направил письма с просьбой получить показания от восьми действующих и бывших должностных лиц минюста. В своем заявлении позже конгрессмен-демократ описал многочисленные случаи, когда комитет запрашивал документы и показания у ведомства, однако их запросы оставались без ответа, либо присылаемый ответ был некорректен.

Документы и показания необходимы для внутреннего расследования по вопросу включения пункта о гражданстве в перепись населения в 2020 году. Другое расследование ведется в связи с предполагаемым конфликтом интересов в отношении и.о. министра внутренних дел Дэвида Бернхардта.