США намерены разорвать связи Кубы и Венесуэлы

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Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон и дальше будет мешать отношениям Кубы и Венесуэлы. Об этом политик написал в своем твиттере.

Как отмечается, слова Болтона стали реакцией на заявление американского вице-президента Майка Пенса, который до этого отметил, что народ Венесуэлы стал жертвой двух «диктаторских режимов», в том числе Кубы.

По словам Болтона, влияние Кубы на Венесуэлу прекратится того, когда венесуэльский народ выступит за свободу.

«США продолжат разрывать связи между Кубой и Венесуэлой», — подчеркнул Болтон.

Ранее сообщалось, что Венесуэла призвала США к диалогу.

30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода» и сообщил о переходе на сторону протестующих военных страны. Таким образом, оппозиция заявила о «конце узурпации» власти в Венесуэле.