Times узнала, сколько Мэй продержится на посту премьера Великобритании
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова оставаться на своем посту до осени нынешнего года, пишет газета The Times.
В издании уточнили, что с 29 сентября по 2 октября пройдет очередной съезд Консервативной партии Великобритании, на котором может быть выбран новый премьер-министр.
В газете добавили, что работа над новым графиком по выходу Британии из состава Европейского союза говорит о том, что отставка Мэй откладывается — ранее премьер обещала покинуть свой пост после осуществления Brexit.
Ранее газета Daily Telegraph сообщала, что о тайных переговорах Мэй по новому референдуму по Brexit.