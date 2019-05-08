Times узнала, сколько Мэй продержится на посту премьера Великобритании

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова оставаться на своем посту до осени нынешнего года, пишет газета The Times.

В издании уточнили, что с 29 сентября по 2 октября пройдет очередной съезд Консервативной партии Великобритании, на котором может быть выбран новый премьер-министр.

В газете добавили, что работа над новым графиком по выходу Британии из состава Европейского союза говорит о том, что отставка Мэй откладывается — ранее премьер обещала покинуть свой пост после осуществления Brexit.

Ранее газета Daily Telegraph сообщала, что о тайных переговорах Мэй по новому референдуму по Brexit.