В конгрессе возмутились решением администрации Трампа об отзыве посла на Украине

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Лидер демократического большинства в палате представителей американского конгресса Стени Хойер и председатель комитета по иностранным делам Элиот Энгел сочли решение Белого дома об отзыве после страны на Украине Мари Йованович возмутительным. Об этом говорится в их совместном заявлении.

По их мнению, Йованович является дипломатом самого высокого уровня.

«Возмутительное решение Белого дома отозвать ее — удар по политическим позициям», — говорится в документе.

Хойер и Энгел считают его политически мотивированным и последним проявлением политики властей, направленной против карьерных дипломатов Госдепа. Они призвали Белый дом отменить отзыв Йованович.

Ранее представитель Государственного департамента США подтвердил, что американский посол на Украине Мари Йованович покинет свой пост в мае.