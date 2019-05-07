Порошенко поведут на допрос в ГПУ силой
Генпрокуратура Украины (ГПУ) может применить силовые методы для того, чтобы действующий президент страны Петр Порошенко явился на допрос по делу о Майдне. Об этом заявил начальник управления спецрасследований ведомства Сергей Горбатиюк, сообщают «Украинские новости».
Он уточнил, что пока эту меру к украинскому лидеру применить нельзя.
«Если закончатся полномочия, то мы будем обращаться в суд о применении к нему [Порошенко] привода», — отметил Горбатиюк.
Также уточняется, что если действующий глава Украины снова не явится на повторный допрос, то на него могут наложить штраф.
Ранее сообщалось, что Порошенко прогулял допрос по делу о Майдане.