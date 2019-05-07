Порошенко прогулял допрос по делу о Майдане
Президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в генпрокуратуру в рамках расследования дела о Майдане. Об этом сообщил начальник управления специальных расследований ведомства Сергей Горбатюк, передают «Украинские новости».
«Нет, [Порошенко] не явился», — сказал Горбатюк.
Как отмечается, причины неявки неизвестны.
Представитель генпрокуратуры подчеркнул, что ведомство обязательно снова вызовет на допрос Порошенко.
Ранее сообщалось, что генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос.