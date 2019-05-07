BuzzFeed: минюст опубликовал вторую версию доклада по «российскому делу»

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Минюст США опубликовал вторую версию доклада по «российскому делу», которое курировал спецпрокурор Роберт Мюллер. Об этом сообщает BuzzFeed.

Как отмечается, текст был обнародован после иска в отношении ведомства, который был подан изданием и организацией Electronic Privacy Information Center (EPIC). Они обвинили минюст в нарушении закона о свободном доступе к информации.

В материале говорится, что новая версия проливает свет на то, почему значительная часть первой версии доклада была отредактирована.

Ранее сообщалось, что Мюллер вызван на допрос по «российскому делу» в конгресс США 15 мая.

Москва неоднократно отрицала вмешательство в американский избирательный процесс.