BuzzFeed: минюст опубликовал вторую версию доклада по «российскому делу»
Минюст США опубликовал вторую версию доклада по «российскому делу», которое курировал спецпрокурор Роберт Мюллер. Об этом сообщает BuzzFeed.
Как отмечается, текст был обнародован после иска в отношении ведомства, который был подан изданием и организацией Electronic Privacy Information Center (EPIC). Они обвинили минюст в нарушении закона о свободном доступе к информации.
В материале говорится, что новая версия проливает свет на то, почему значительная часть первой версии доклада была отредактирована.
Ранее сообщалось, что Мюллер вызван на допрос по «российскому делу» в конгресс США 15 мая.
Москва неоднократно отрицала вмешательство в американский избирательный процесс.