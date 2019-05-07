Помпео указал Лаврову на недопустимость вмешательства в выборы в США

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Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым он повторил позицию Соединенных Штатов относительно вмешательства в выборы. Слова Помпео приводятся на сайте Госдепа.

По его словам, как и при каждом контакте с российскими властями, он напомнил, что США считают «неприемлемым» вмешательство третьих стран в выборы в Соединенных Штатах. Он также напомнил своему коллеге, что американские власти принимают все необходимые меры для «предотвращения» вмешательства.

О реакции Лаврова на данное заявление Помпео не рассказал.

Ранее Лавров рассказал о разговоре с Помпео.