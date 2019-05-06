В Раде назвали Порошенко «оружием массового поражения»
Депутат Верховной рады Александр Онищенко назвал действующего президента Петра Порошенко «оружием массового поражения», передает РИА «Новости».
Такое заявление он сделал после того, как рядом с Порошенко упала в обморок девушка-военная, что случается рядом с президентом уже не первый раз.
«А ведь началось все прямо на его (Порошенко – ред.) инаугурации, когда упал парень из почетного караула. Петр Алексеевич, на инаугурацию к Зеленскому, которую вы всячески пытаетесь затянуть, не приходите, пожалуйста, вообще. Вы - какое-то оружие массового поражения», — заявил Онищенко.
Упавшую в обморок в Авдеевке девушку подхватили стоявшие рядом. Они отнесли ее в сторону, чтобы оказать первую помощь.