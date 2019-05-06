В США испугались требований России по Арктике

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон обеспокоен поведением России в Арктике, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что США опасаются «российских притязаний на международные воды Северного морского пути, включая недавно анонсированные планы соединить его с китайским морским «Шелковым путем».

«На Северном морском пути Россия уже незаконно требует от других стран получать разрешения на проход, требует, чтобы российские лоцманы присутствовали на борту иностранных кораблей, и угрожает применением военной силы в отношении всех, кто не будет выполнять их требования», — добавил Помпео.

Он также заявил, что США хотят сотрудничества с Россией в Арктике, так как в прошлом оно было плодотворным.

Ранее американские СМИ сообщили, что Арктика на сегодняшний день является зоной повышенного внимания ведущих мировых держав, но американская сторона совершенно не готова защищать там свои интересы.