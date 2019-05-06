Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос

Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос действующего украинского лидера Петра Порошенко. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на начальника управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка.

По его словам, Порошенко вызвали на допрос 7 мая по делу о «майдане».

Кроме того, от Порошенко потребуют подписать протокол допроса, который состоялся в ноябре 2016 года.

«И для подписи старого (протокола допроса. — «Газета. Ru») и для дополнительного допроса», — добавил Горбатюк.

Ранее прокуратура решила не допрашивать Порошенко по делу о госизмене его предшественника Виктора Януковича.