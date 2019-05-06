Нацизмом назвали в Госдуме прзыв депутата Рады «обезлюдить Донбасс»
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал нацизмом призыв украинского политика Семена Семенченко «обезлюдить Донбасс». Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, «гениальные» идеи «комбата Семенченко» — это интерпретация трудов человека, «которого 80 лет назад называли фюрер».
По мнению Бальбека, такие заявления это «откровенный нацизм».
«И эта страна нам рассказывает о правах человека? О какой-то агрессии? О каких-то аннексиях?», — возмутился парламентарий.
Ранее депутат Верховной рады Украины Семен Семенченко призвал «обезлюдить Донбасс». По его словам, в данном предложении «нет ничего геноцидного».