«Клоун»: Байден ответил Трампу
Кандидат в президенты США Джо Байден назвал американского лидера Дональда Трампа «клоуном». Об этом сообщает Bloomberg.
«Есть много прозвищ, которые я хотел бы дать ему. Мы могли бы просто начать с клоуна», — сказал Байден.
Однако, по его словам, он не собирается отвечать Трампу на его «игру прозвищ».
Он также подчеркнул, что намерен сохранить дискурс с Трампом «на высоком уровне».
Ранее сообщалось, что Трамп 60 раз за час обрушился с критикой на Джо Байдена в твиттере.