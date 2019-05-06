«Клоун»: Байден ответил Трампу

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Кандидат в президенты США Джо Байден назвал американского лидера Дональда Трампа «клоуном». Об этом сообщает Bloomberg.

«Есть много прозвищ, которые я хотел бы дать ему. Мы могли бы просто начать с клоуна», — сказал Байден.

Однако, по его словам, он не собирается отвечать Трампу на его «игру прозвищ».

Он также подчеркнул, что намерен сохранить дискурс с Трампом «на высоком уровне».

Ранее сообщалось, что Трамп 60 раз за час обрушился с критикой на Джо Байдена в твиттере.