Самолет президента Греции сел не в том аэропорту

Самолет греческого лидера Прокописа Павлопулоса из-за погодных условий сел не в том аэропорту, что планировалось. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что президент должен был приземлиться в городе Ханья на острове Крит. Однако в этой местности был штормовой ветер и сильные дожди, поэтому пилотам пришлось сажать лайнер в Ираклионе.

После этого Павлопулос добирался на машине, уточняет изданий.

Ранее сообщалось, что самолет президента США Дональда Трампа сел на Аляске для дозаправки.