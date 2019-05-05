Гуайдо объяснил провал попытки свергнуть Мадуро

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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу. Об этом он заявил в интервью The Washington Post.

По его словам, причиной провала стала недостаточная поддержка со стороны военных Венесуэлы. Кроме того, Гуайдо допустил, что если бы от США поступило предложение о военной помощи, он бы принял его.

Гуайдо заявил, что он ожидал добровольной отставки Мадуро на фоне перехода венесуэльских военных на сторону оппозиции. Он признал, что его призыв к военным перейти на сторону оппозиции не нашел отклика у основной части вооруженных сил Венесуэлы, из-за чего лояльные Мадуро силы смогли подавить уличные протесты.

«Возможно, потому что нам нужно больше поддержки солдат, чтобы поддержать его (переворот. «Газета.Ru»), чтобы поддержать конституцию. Я думаю, что переменные на данный момент очевидны», — сказал Гуайдо.

Ранее The Wall Street Journal писала, что планы оппозиции по свержению главы Венесуэлы сорвались в последний момент.

23 января 2019 года лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.

30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода» и сообщил о переходе на сторону протестующих военных страны. Таким образом, оппозиция заявила о «конце узурпации» власти в Венесуэле.