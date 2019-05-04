Зеленский прояснил ситуацию с роспуском Рады

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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский прояснил ситуацию относительно роспуска Верховной рады. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, пока рано говорить о роспуске Рады, поскольку для этого нет еще полномочий.

«Как только у меня будут полномочия, вы получите ответ», — отметил Зеленский.

Ранее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что Зеленский решительно настроен провести досрочные выборы в Раду.

30 апреля ЦИК Украины объявил официальные итоги второго тура выборов президента. Зеленский, по данным ЦИК, получил 73,22% голосов избирателей. Дейтсвующий президент Петр Порошенко — 24,45% голосов избирателей.